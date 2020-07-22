Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
22.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:37
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
(İHA)
Kaynak: İHA