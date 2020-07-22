Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
22.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Kaynak: AA