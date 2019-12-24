Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi
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Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi

Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.

24.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:10
Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi

'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.


Ardahan'da ekipleri, Ardahan- karayolu Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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