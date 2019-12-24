24.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:10

Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.



Ardahan'da jandarma ekipleri, Ardahan- Kars karayolu Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA