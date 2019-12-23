Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi
Ardahan'da durdurulan bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda, Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.
Ardahan'da durdurulan bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda, Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.