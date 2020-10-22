Zeytin alımı 26 Ekim'de başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytin alımı 26 Ekim'de başlıyor

22.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:39
Zeytin alımı 26 Ekim'de başlıyor

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali yıldız, yaptığı açıklamasında, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköyde ki merkez alım depolarında, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren zeytin alımına başlanılacağını açıkladı.

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali yıldız, yaptığı açıklamasında, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköyde ki merkez alım depolarında, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren zeytin alımına başlanılacağını açıkladı. Yıldız, ayrıca köy alım yerlerinin açılma tarihi de zeytinimizin olgunlaşma durumuna göre yakın bir zamanda belirleneceğini ifade etti.

Yıldız yaptığı açıklamasında, "Kurumumuzun üreticisine sahip çıkmak adına bu yıl erken fiyat açıklaması da ayrıca zeytincimizin lehine olduğunu görmekteyiz. Kooperatifine sahip çıkan üreticimizin her zaman kazandığı gibi bu yılda kazandığı aşikardır. Üreticilerimizin talepleri halinde, dolu vuruğu olan bölgelerde, Marmarabirliğe olan borçların ertelenmesi mümkün olabilecektir. Aynı zamanda dolu vuruğu ile karşılaşılan yerlerde ortaklarımıza destek olarak dolu vuruklu zeytinler yağlık olarak teslim alınabilecek olup 0,75 TL ekstra destek olarak yansıtılacaktır. Ayrıca geçen yıl dağıtılan zeytin selesi beğenilip talep gördüğünden dolayı bu yıl da 1. kalitede zeytin selesi 23 TL fiyattan üreticilerimizin ürün bedellerinden kesilmek üzere kişi başı 30 adet olmak üzere dağıtılacaktır" diyerek, tüm üreticilere hayırlı bereketli mahsuller temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Hakan Taşıyan Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Yücel İldiz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Kaza Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeytin alımı 26 Ekim'de başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 09:47:23. #1.14#
title