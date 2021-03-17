Zeytin ağaçlarının kesilmesi tartışmasında ağabeyini öldüren kardeş adliyede (2)
17.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Baran, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimine çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mustafa Baran, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimine çıkarıldı. Mustafa Baran, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN