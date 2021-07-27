Zeytin ağaçlarını gövdelerinden kırıp attılar
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Zeytin ağaçlarını gövdelerinden kırıp attılar

Zeytin ağaçlarını gövdelerinden kırıp attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 5 dönümlük araziye ekilen zeytin ağaçları gövdelerinden kırılarak atıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 5 dönümlük araziye ekilen zeytin ağaçları gövdelerinden kırılarak atıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesi Fethiye mahallesi Kaşlıca yolu üzerinde bulunan Mehmet Yıldırım'a ait 5 dönümlük araziye dikilen 60 adet zeytin ağacına kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zarar verildi. Ağaçları gövdelerinden kıran şahıs yada şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Duruma tepki gösteren arazi sahibi Mehmet Yıldırım, ağaçlarına zarar veren şahıs yada şahısların yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmasını istedi. - ADIYAMAN

Zeytin ağaçlarını gövdelerinden kırıp attılar
Zeytin ağaçlarını gövdelerinden kırıp attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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