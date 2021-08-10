Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
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Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki

Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alana dökülen molozlar tepki çekti.

İZMİR'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alana dökülen molozlar tepki çekti. Bölge halkı, molozların kaldırılmasını isterken, Bornova Belediyesi yetkilileri de moloz döktükleri yerin belediyeye ait alan olduğunu, ayrıştırılması için geçici bekletildiğini söyledi.

Kemalpaşa Mahallesi 7101'inci Sokak'ta, uluslararası birçok otomobil ve motosiklet yarışlarının yapıldığı pistin yakınında bulunan zeytin ağaçlarının çevresindeki moloz yığınları, tepki çekti. Bornova Belediyesi tarafından 1 aydır alana dökülen molozların kaldırılması istendi. Molozların altında dere yatağı bulunduğunu belirten bölge halkı, şiddetli yağışın molozları dere yatağına düşürebileceğini ve taşkın riski olabileceğini dile getirdi.

Bölgede yaşayanlardan Mustafa Çeliker (40), 1 aydır molozların düzenli getirilip bırakıldığını belirterek, "İş yerimizin karşısında güzelim zeytin ağaçları varken, geçtiğimiz ay gelip buraya moloz dökmeye başladılar. Alanı önce düzelttiler, biz başka bir şey için zannettik sonrasında moloz dökmeye başladılar. 1 aydır, getirip getirip bırakıyorlar. Çok yakınında alt tarafında dere yatağı var, dere yatağına bu molozlar dökülürse olası bir selde biz mağduriyet yaşayacağız. Molozların bu bölgeden kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi yetkilileri ise moloz döktükleri yerin belediyeye ait alan olduğunu belirtip, ayrıştırılması için bekletildiğini söyledi. Yetkililer, alanın geçici moloz depolama alanı haline getirildiğini ve ayrıştırıldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimine gönderileceğini kaydetti. 


Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki
Zeytin ağaçları yakınında moloz sahasına tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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