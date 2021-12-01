Zeytin Ağaçları Meyvesini Verdi, Büyükşehir Değerlendirdi

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının meyvelerini topladı. Fabrikada zeytinler zeytinyağına dönüştürüldü, Aşhane'de pişen yemeklerde kullanılmaya başlandı.

Litrelerce yağ elde edildi

Büyükşehir ekipleri, MESKİ'nin Tarsus ve Silifke ilçelerindeki hizmet alanları içerisinde yetişen zeytinleri her yıl özenle toplayarak zeytinyağı fabrikasında litrelerce zeytinyağına dönüştürüyor. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı, vatandaşlara ulaştırılan yemeklerde kullanılıyor. Böylece Aşhane'den yüzlerce kişiye ulaşan yemekler hem daha sağlıklı hem daha lezzetli hale geliyor.

"Belediyemize ait alanlardaki hiçbir mahsul boşa gitmiyor, hepsi değerlendiriliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, hiçbir mahsulün boşa gitmediğini ifade ederek, "İlçelerde Belediyemize ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından zeytinler toplanıyor ve özenle zeytinyağı haline getiriliyor. Bu zeytinyağları Aşhanemize ulaştırılıyor. Bizler de yemeklerimizde kullanarak, vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Belediyemize ait alanlardaki hiçbir ağaç, meyve, hiçbir mahsul boşa gitmiyor, hepsi değerlendiriliyor. Bu da gıda israfını önlüyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırıldığı için çok mutluluk verici bir duygu" dedi.

Yayın Tarihi: 1. 12. 2021 08: 55: 23

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