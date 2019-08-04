Zeytin ağaçları "besi tuzağı"yla korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ağaçlarını tehdit eden zeytin sineğine karşı ağaçları koruyacak, zeytinin verimini ve kalitesini arttıracak besi tuzağı şişeleri hazırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre üreticilerle yapılan işbirliği neticesinde kimyasal yöntem kullanmadan zeytinin verimini ve kalitesini arttıracak 46 bin "besi tuzağı", belediyenin gönüllü takımında yer alan üniversite öğrencilerinin desteği ile Ilıpınar, Kozbeyli ve Yeniköy Mahallerindeki 191 üreticinin 44 bin 107 ağacına asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, üreticiler ve gönüllü gençlerle Ilıpınar'daki zeytin ağaçlarına besi tuzağı astıklarını belirterek, "Amacımız kimyasal ilaç kalıntılarından arınmış, temiz ve güvenilir gıda üretmek. Üreticilere hastalıkla doğal yöntemlerle mücadele etmeyi öğrettik." dedi.

Foça Ilıpınarlı zeytin üreticisi Fazıl Avlar ise besi tuzağı yöntemi sayesinde zeytinin kalitesinin artacağını, organik üretime geçebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA