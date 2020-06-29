Zeytin ağaçları alevlere teslim oldu
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Zeytin ağaçları alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan arazi yangınında zeytin ağaçları alevlere teslim oldu.

Zeytin ağaçları alevlere teslim oldu
29.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:55

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan arazi yangınında zeytin ağaçları alevlere teslim oldu. Meydana gelen yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde zeytinlik alanlarda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangında, çok sayıda yüz yaşının üzerinde zeytin ağacı yandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı arazözler ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz müdahale etti. Yangın hızlı müdahale ile bölgede esen şiddetli rüzgara rağmen kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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