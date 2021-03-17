Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu
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Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu

17.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:11
Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde hint keneviri yetiştirilen bahçede zeytin ağaçlarının dibine gömülü 1 kilo 310 gram esrar, narkotik köpeği 'Dilbaz' tarafından bulundu.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde hint keneviri yetiştirilen bahçede 

zeytin ağaçlarının dibine gömülü 1 kilo 310 gram esrar, narkotik köpeği 'Dilbaz' tarafından bulundu.

Gözaltına alınan bahçenin sahibi Mehmet Y. (71), sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8'nci JASAT Timi, Reisköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Y.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, dün sabah baskın düzenlediği ev ile zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede, narkotik köpeği 'Dilbaz' ile arama yaptı. Bahçede dikili halde boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen 176 Hint keneviri bulundu. 1 zeytin ağacının dibine 2 ayrı paket içinde gömülü, 100 kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Ayrıca başka bir zeytin ağacının dibinde gömülü 1 kilo 310 gram esrar bulundu.Uyuşturuculara el konulurken, Mehmet Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu
Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu
Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu
Zeytin ağacının dibine gömülü uyuşturucu narkotik köpeği 'Dilbaz' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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