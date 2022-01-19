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Zeytin ağacından düşen çiftçi ağır yaralandı

Zeytin ağacından düşen çiftçi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Köyü'nde zeytin ağacından düşen çiftçi ağır yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Köyü'nde zeytin ağacından düşen çiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işleri uğraşan ve Koçak Köyü'nde yaşayan 60 yaşındaki Nuri Babacan, bahçede zeytin çırptığı sırada yaklaşık 4 metre yüksekliği olduğu belirtilen ağaçtan yere düştü. Kendi çabaları ile köy okulunun yanına kadar gelen çiftçi, köye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çiftçi, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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