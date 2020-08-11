Zeytin ağacında asılı bulundu
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Zeytin ağacında asılı bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi zeytin ağacında asılı bir şekilde bulundu.

Zeytin ağacında asılı bulundu
11.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:08

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi zeytin ağacında asılı bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi Yeldeğirmeni Sokağı'nda ikamet eden Mehmet N., evinin yanında bulunan zeytin ağacında asılı halde bulundu. Komşuları tarafından haber verilen 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk kontrolde Mehmet N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri'nin yapmış olduğu olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mehmet N.'nin cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın psikolojik ve ailevi sorunlar yaşadığı, daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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