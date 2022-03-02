'ZEYTİN' ADLI KÖPEK İETT OTOBÜSÜNDE YOLCULUK YAPTI

OKMEYDANI'nda İETT otobüsüne binen, çevredekilerin 'Zeytin' ismini verdikleri köpek, Taksim turu yaptıktan sonra bindiği yere tekrar gelince indi. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyleyen otobüs şoförü Cezair Çakır "Köpek Okmeydanı'nda otobüse binmişti. Üşümüştü. Ben de indirmeye kıyamadım. Koltuğa oturarak Taksim'e gidip geri geldi. Daha sonra da indi" dedi.

Çevredekilerin 'Zeytin' ismini verdikleri sahipsiz köpek, Okmeydanı'nda durakta İETT otobüsüne bindi. Yolculara aldırmayan köpek, dışarıyı da izlemeyi ihmal etmedi. Köpek bir süre sonra koltuğa uzanarak uyudu. Otobüsün şoförü ile yolcular köpeğin bu yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetti.

"OTOBÜSTEN İNDİRMEDİM"

10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Cezair Çakır, "Okmeydanı-Taksim hattında çalışıyorum. Otobüse bindiğimde millet sırayla akbil basıyordu. Köpek de milletin arkasındaydı. O zaman köpeği fark etmedim. Sonra orta kapıdan içeriye girdi. İlk önce indirmeyi düşündüm. Sonra üşümüş masum masum bana bakıyordu. Sonra titremeye başladı. Ben de acıdım. Otobüsten indirmedim. Sonra geldi koltuğa oturdu. Yanına oturan insanlara hiçbir tepkisi olmadı. Masum masum dışarıya seyrediyordu. Sonra gittim ona et aldım. Bazı yolcular 'acaba bizi ısırır mı' dedi. Ben de 'zararsızdır, ısırmaz' dedim. Sonra Taksim'e geldik. Acaba Taksim'den mi buraya geldi diye düşündüm. Taksim'de indirmeye çalıştım, inmedi. Dönüşte tekrar benimle Okmeydanı'na geldi. İki üç durak sonra kendisi orta kapıdan indi. İlk defa böyle bir olay başıma geliyor ama çok mutlu oldum. Köpeklere insanca davransak, onlar da bize insan gibi davranacak. Onlara kötü davranırsak, onların da tepkisi bize farklı oluyor" dedi.