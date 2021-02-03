Zeytin 6 bin 600 yıldır sofralarımızda

Zeytin tam 6 bin 600 yıldır insanlar tarafından tüketiliyor. İsrail'de keşfedilen buluntulara göre insanlar, önce sadece yağını çıkardıkları zeytinleri salamura ederek yemeyi daha sonra öğrendi.Arkeologların yaptığı kazı çalışmalarında rastlanan buluntulara göre insanlar tam 6 bin 600 yıldır salamura zeytin tüketiyor. İsrail'in kuzeyinde yapılan bir arkeolojik kazı sırasında bilim insanları şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski, yemek amacıyla işlenmiş zeytin kalıntılarına rastladı. Hayfa Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu ülkenin çeşitli araştırma kurumları tarafından yapılan açıklamada, kalıntıların son olarak günümüzden 6 bin 600 yıl önce insanlar tarafından kullanıldığı saptanan bir zeytin depolama alanında bulunduğu belirtildi. Daha önce yapılan araştırmalarda insanların 7 bin yıldır zeytinyağı tükettiğini belirleyen bilim insanları, zeytinin salamura edilerek yiyecek hale getirilmesinin ise zeytinyağı üretiminden 4 bin yıl sonrasına, günümüzden de 3 bin yıl öncesine dayandığını varsayıyorlardı. Zeytin deposu, Hayfa'nın güneyinde deniz bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, yaklaşık 6 bin 600 yıl önce kara parçası olan ancak zamanla deniz sularının yükselmesi nedeniyle sular altında kalan bir şehir kalıntısında bulundu. Araştırmacılar kazılar sırasında ayrıca, ortalarında binlerce zeytin çekirdeği bulunan iki oval taş yapıtı da gün yüzüne çıkardı. Tel Aviv Üniversitesi'nden Dafna Langgut, bu çekirdeklerin zeytinyağı elde edilen zeytinlerin çekirdeklerinden farklı olduğunu söyledi. Langgut, burada bulunan çekirdeklerin çoğunun hala sağlam olduğunu ve ezilmediklerini belirterek, alanda zeytinyağı üretildiğine ilişkin bir bulguya ise rastlanılmadığını sözlerine ekledi. Bulguların zeytinlerin yağlarını çıkarmak için değil, insan tüketimi için hazırlandığına işaret ettiğini belirten bilim insanları, bölgenin deniz kenarında yer almasının tuzlu su ve deniz tuzu tedariği açısından önemli olduğuna işaret ettiler. Tuz ve tuzlu su salamura işleminde kullanılıyor.

dpa/ TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle