Zeynep Yetgil, İkinci Defa Dünya Üçüncüsü

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek ikinci defa Dünya üçüncüsü oldu.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dördüncü gün müsabakaları kadınlar serbest stilde devam etti. 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil yarı finale kadar geldiği turda Japon rakibine yenildi ve üçüncülük maçına çıktı.



Zeynep, bronz madalya mücadelesi verdiği maçta Belaruslu Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek ikinci kez bronz madalyayı boynuna taktı. Ayrıca Zeynep, 2 ay önce Bosna Hersek'in Sarajevo kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da Avrupa ikincisi olmuştu. - İSTANBUL