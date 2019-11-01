Zeynep Yetgil dünya üçüncüsü oldu

01.11.2019 22:05

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Budapeşte Lodovika Spor Arenası'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile brozn madalya mücadelesine çıktı.

Rakibine karşı son 10 saniyeye 2-0 üstün giren Zeynep Yetgil, Rus rakibine 2 puan vererek Türk kafilesine büyük korku yaşattı. Karşılaşmanın son 4 saniyesinde rakibi Verbina'ya karşı oyun başlatan Yetgil, son saniyede aldığı 2 puanla maçı kazandı. Rus ekibinin antrenörü karşılaşmanın puandan önce sona erdiğini söyleyerek itiraz etti. Maçın son 10 saniyesi tekrar izlendi ve Zeynep Yetgin'in bitime 0.3 salise kala 2 puanı aldığı tespit edildi ve böylece Yetgil kaşılaşmadan 5-2 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu.

Maçı kazanan Zeynep Yetgil büyük mutluluk yaşarken, Mehmetçiklere selam göndermeyi de ihmal etmedi. Zeynep, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino'yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar'da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hintli rakibi Pooja Gehlot'e 8-4 kaybetmişti.

Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak.

(Mehmet Başaran/İHA)

Kaynak: İHA