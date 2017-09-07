Zeynep Yetgil, Dünya Üçüncüsü Oldu
Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Dün oynanan yarı final mücadelesinde Japon Suzuno Yoshimura'ya 8-2 yenilen Yetgil, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. - İstanbul