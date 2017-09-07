Zeynep Yetgil, Dünya Üçüncüsü Oldu

Zeynep Yetgil, Dünya Üçüncüsü Oldu

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Zeynep Yetgil, Dünya Üçüncüsü Oldu

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Dün oynanan yarı final mücadelesinde Japon Suzuno Yoshimura'ya 8-2 yenilen Yetgil, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. - İstanbul