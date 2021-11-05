Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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