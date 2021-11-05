Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Haberler Spor
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Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Zeynep Yetgil, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada 53 kiloda Zeynep, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde İtalyan rakibi Carmen Di Dio'yu yenen Zeynep, Rus rakibi Ekaterina Verbina yarı finalde mağlup olmuştu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Son dakika haberleri: Milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Son dakika haberleri: Milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda bronz madalya kazandı.

 Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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