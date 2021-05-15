Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi

Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin 'Biathlon' ve 'Alp Disiplini' dallarında gururu olan milli sporcular Zeynep Elif Durlanık ile Sıla Kara'nın, Erzurum'da 5 okulda açtıkları kütüphanelere 5 şehidin adı verildi.

TÜRKİYE'nin 'Biathlon' ve 'Alp Disiplini' dallarında gururu olan milli sporcular Zeynep Elif Durlanık ile Sıla Kara'nın, Erzurum'da 5 okulda açtıkları kütüphanelere 5 şehidin adı verildi. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu'nca 5'i Erzurum'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 76 kütüphane açtıklarını söyleyen Durlanık, "Bu, bizler için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımızın farkındalığını yaratmak adına verdiğimiz mücadeledir" dedi.

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı destekli 'Şehitlerin de kütüphaneleri olsun' sloganıyla proje başlattı. Proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki özellikle kütüphanesi bulunmayan okullarda, toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek, hatıraları yaşatılıyor. Topluluğun Erzurum Koordinatörü Biathlon A Milli Takım sporcusu Zeynep Elif Durlanık arkadaşı Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara ile birlikte 5 okulda açtıkları kütüphaneye 5 şehidin adını verdi. Durlanık ile Kara, merkez Azizeye ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu'nda boş bir sınıfı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de destekleri ile kütüphaneye dönüştürdü. 22 Ağustos 2019'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Erzurumlu, evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in adını verecekleri kütüphanede işçi gibi çalışan Durlanık ile Kara, daha şimdiden 6'ıncı kütüphaneyi oluşturmanın planlarını kuruyor.

ŞEHİT İSİMLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLARAtatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü kendilerine misyon edindiklerini söyleyen milli sporcu Zeynep Elif Durlanık, "Biatlon A Milli Takım sporcusu aynı zamanda Türkiye genelinde gönül topluluğu olan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Erzurum koordinatörüyüm. Şu an Erzurum'da açmakta olduğumuz 5'inci kütüphanemizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Raflarımızı ve hemen ardından kitaplarımızı da yerleştiriyoruz. Sonrasında yerlerin döşemelerini yapıp masa ve sandalyeleri yerleştirdikten sonra açılışını yapacağız. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte 6'ncı kütüphaneyi de açacağız" diye konuştu.O BİR KAHRAMAN

Kampa gittiği Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için teşekkür madalyasıyla ödüllendirilen ve 'kahraman' ilan edilen Sıla Kara ise şehitler adına yaptıkları kütüphaneler için yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Kara, "Türkiye'nin 81 ilinde yürütülen Şehit Kütüphaneleri projesine biz de milli sporcular olarak destek verip elimizden geleni yapıyoruz. Bu kütüphaneyi Erzurumlu şehit Muhammet Ferdi Güntekin adına açacağız. Onun gibi tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.


Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Kenan Doğulu
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:44:26. #1.16#

title