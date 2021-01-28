Zeynep Selvili Çarmıklı kimdir? Zeynep Selvili Çarmıklı kaç yaşında ve nereli? Zeynep Selvili biyografisi

Son zamanlarda yazdığı kitaplarla ve yaptığı programlarla adından söz ettiren Zeynep Selvili Çarmıklı kimdir? Eski eşi Kerim Çarmıklı ile gündeme gelen Zeynep Selvili Çarmıklı kaç yaşında ve nereli? Zeynep Selvili biyografisi

Zeynep Selvili Çarmıklı ilk kişisel gelişim kitabı olan Pembe Fili Düşünme eserini 2018 yılında çıkarmış ve kısa zamanda çok satanlar listesinde kendine yer bulmuştur. Peki, Zeynep Selvili Çarmıklı kimdir? Zeynep Selvili Çarmıklı kaç yaşında ve nereli? Zeynep Selvili biyografisi

ZEYNEP SELVİLİ ÇARMIKLI KİMDİR?

Zeynep Selvili Çarmıklı 1987 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Saint Joseph Fransız lisesine giden yazar Miami Üniversitesinde Sinema ve Psikoloji çift ana bilim dalını bitirmiştir. Zeynep Selvili Çarmıkl, Yüksek Lisansını ise New York Üniversitesinin Uygulamalı Psikoloji bölümünde yapmıştır. Uzman Ruh Sağlığı Danışmanı ve Psikoterapist olan Zeynep Selvili Çarmıklı sosyal medyada canlı yayınlar yapıp insanların sorularına cevap vermektedir.

Amerika'da bulunduğu süre zarfında kendini geliştirmeye çalışan Zeynep Selvili Çarmıklı ilk olarak bilişsel ve davranışçı terapi ile depresyon tedavisi ve davranışsal aktivasyon alanında eğitim almıştır.

Daha sonra New York'ta problem çözme tedavisi, travma sonrası terapi ile aile terapisi, çocuk ve ergenlerde intihar ve uygulamalı pozitif alanında kendini geliştirmiştir.

Dünyada en çok başvurulan psikolojik testler ile alakalı uzman kişilerden eğitim alan Zeynep Selvili Çarmıklı yeterli maddi imkanı olmayan ergen ve yetişkinlere özellikle depresyon alanında psikoterapi uygulamıştır. Ayrıca yine maddi durumu olmayan işçiler için ücretsiz eğitim dersleri vermiştir.

2012 yılında kesin dönüş yaptığı Türkiye'de internet üzerinden psikolojik içerikli bir program yapmıştır. Bu programda her hafta izleyicilerin merak ettiği sorulara, kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik yardımlarda bulunmuştur.

Zeynep Selvili Çarmıklı ilk kişisel gelişim kitabı olan Pembe Fili Düşünme eserini 2018 yılında çıkarmış ve kısa zamanda çok satanlar listesinde kendine yer bulmuştur.