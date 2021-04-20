ZEYNEP SARE'NİN YAŞAMASI İÇİN ÖRME BEBEKLERİ SATIYORLAR

DÜZCE'de, SMA Tip-1 teşhisi konulan 1 yaşındaki Zeynep Sare Baykul'un ABD'de uygulanan gen tedavisi alabilmesi için gerekli olan 2 milyon doların toplanabilmesi için gönüllüler, örme bebek ve anahtarlıklar satıp, kermesler düzenliyor.

DÜZCE'de, SMA Tip-1 teşhisi konulan 1 yaşındaki Zeynep Sare Baykul'un ABD'de uygulanan gen tedavisi alabilmesi için gerekli olan 2 milyon doların toplanabilmesi için gönüllüler, örme bebek ve anahtarlıklar satıp, kermesler düzenliyor. Kızının gözleri önünde eridiğini belirten Semih Baykul, "Bu bir baba için çok zor bir durum" dedi.

Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Semih ve Gizem Baykul çiftinin kızları Zeynep Sare'ye 2,5 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi kondu. Durumu günden güne ağırlaşan ve makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren Zeynep Sare'nin ailesi, ABD'de uygulanan gen tedavisi için gerekli olan 2 milyon doları toplamaya çalışıyor. Gönüllüler tarafından örülen bebek ve anahtarlıklar satılıp, kermesler düzenlenerek para toplanmaya çalışılıyor.

Fabrika işçisi Semih Baykul, kızı Zeynep Sare'nin 2 yaşından önce gen tedavisi alması gerektiğini söyledi. Gönüllülerin tedavi için kendilerine destek olduğunu belirten Baykul, "Kızımız şu anda cihazlara bağlı. Gönüllü arkadaşlarımızın desteği ile yardım toplamaya başladık. Kızımızı kurtarmak istiyoruz. Kermesler düzenliyoruz, gönüllü arkadaşlarımız el işi yaparak bize destek oluyorlar. Kermeslerde bunları satıyoruz. Sosyal medyadan canlı yayınlarla kızımıza destek istiyoruz" dedi.

'KIZIMI TEDAVİYE GÖTÜRECEĞİM'

Yardım kampanyasının hedefe ulaşması durumunda kızını yurt dışına götüreceğini söyleyen Semih Baykul, "Gen tedavisi uygulanacak. Kas hastalığı olduğu için ancak gen tedavisi uygulanırsa iyileşebilir. Gen tedavisinin ardından fizik tedavi uygulanacak. Bizim 3 ay boyunca yurt dışında hastanede kalma sürecimiz olacak. Yoğun bir tedavinin ardından inşallah kızımız sağlığına kavuşacak. Bunun ülkemizde örnekleri var. 24 SMA tip-1 hastası yavrumuz destek toplayarak yurt dışına gittiler ve bu tedaviyi oldular. Hepsinden çok güzel haberler geliyor. Hepsi hayata tutundu çok şükür" diye konuştu.

'EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR'

Evladının gözü önünde eridiğini dile getiren Baykul, "İşten eve geldiğim zaman yüzümüz hiç gülmüyor. Çaremiz varken çaresiz kalmak istemiyoruz. Her gün yavrumuz gözümüzün önünde resmen eriyor. Bir kas hastalığı olduğu için her gün Zeynep Sare'den bir şeyler çalıyor. Çok zor bir baba olarak anlatmak çok zor. Çaresizlik çok zor. Evladının gözünün önünde eriyor olması ve baba olarak bir şey yapamıyor olmam çok zor. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı