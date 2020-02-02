Zeynep nine, eşinden yadigar evlilik yüzüğünün çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor

02.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:48

Antalya'da gasp zanlısı tarafından başına sert cisimle vurularak darbedilmesi sonucu zor günler geçiren Zeynep Çıldır, felç kalmasının yanı sıra eşinin vefatından sonra hiç parmağından çıkarmadığı, "emanet" olarak gördüğü evlilik yüzüğünün çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Meydan Mahallesi'nde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Zeynep Çıldır'ın hayatı, 18 Eylül 2019'da evinin arkasında beslediği tavuklarına bakmaya gittiği sırada meydana gelen olayla tamamen değişti.

Başına sert cisimle vurularak bileziğiyle parmağındaki yüzüğü gasbedilen Çıldır, bir ay boyunca kaldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi.

Hastanedeki yaşam mücadelesini kazanan Çıldır, o günden sonra bir daha ayağa kalkamadı. Bakıma muhtaç hale gelen Çıldır, felç kalmasının yanı sıra 20 yıl önce eşinin ölümünden sonra bile parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Çıldır, çalınan yüzüğünün bulunduğu parmağına zaman zaman hüzünle bakıyor.

Korkusundan evine gelen misafirleri bile göndermek istemiyor

Çıldır'ın kızı Cahide Ertürk, AA muhabirine, annesini geçirdiği zorlu günlerde yalnız bırakmamaya çalıştıklarını söyledi.

Bir kişinin hayatlarını altüst ettiğini belirten Ertürk, annesinin başına aldığı darbenin yanı sıra tekmelerle kaburgalarında kırıklar oluştuğunu dile getirdi.

"Şüpheli, annem yere düşünce 20 yıl önce babamdan kalan yadigar bileziği ve evlilik yüzüğünü alarak kaçtı. Zanlı, yüzüğü ve bileziği satmış." diyen Ertürk, şöyle konuştu:

"Annem olaydan önce çok dinç, zeki biriydi. Şimdi yerinden kalkamıyor. Annem hala çok korkuyor, biz de annemi yalnız bırakamıyoruz. Annem eve ziyarete gelenlere korkusunu anlatıyor, evden gitmemelerini istiyor. Şüpheliden şikayetçi olduk. Bu işin peşini bırakmayacağız, bizim başımıza gelen başkasının başına gelmesin."

Konuşmakta güçlük çeken Zeynep Çıldır ise tanımadığı biri tarafından başına vurulduğunu belirterek, "Altın bileziğimi ve evlilik yüzüğümü zorla elimden çıkardı, başka da bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Gasp zanlısı, 23 Eylül 2019'da yakalanmış ve tutuklanmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Kaynak: AA