Zeynep "Majorette" Kişioğlu, Digital Athletics'e içerik üreticisi olarak katıldı!

Digitalaths, Zeynep "DAmajorette" Kişioğlu'nu içerik üreticisi olarak bünyesine kattı.

Ülkemizin başarılı organizasyonlarından olan Digital Athletics, Zeynep "Majorette" Kişioğlu'nu yeni içerik üreticisi olarak bünyesine kattı. Organizasyon, yeni içerik üreticisini resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla taraftarları ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon tarafından yapılan paylaşımda Zeynep Kişioğlu'na hoş geldin mesajı yayımlandı ve şu sözlere yer verildi:

Twitch platformunda yayıncılık yapan 24 yaşındaki Zeynep Kişioğlu, canlı yayınlarında genellikle VALORANT oynuyor. 450 takipçisi bulunan Zeynep Kişioğlu'nu takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarına hemen aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Zeynep Kişioğlu'na kariyerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros