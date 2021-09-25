Zeynep'in öldüğü kazanın karar duruşması öncesi kefenli eylem

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen bisiklet kullanıcıları, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın, hatalı şerit değiştiren kamyonun altında kalarak, hayatını kaybettiği kazanın karar duruşması öncesi kazalara dikkat çekmek için farkındalık eylemi yaptı. Bisikletliler, üzerlerinde kefenle yerlere uzandı.

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) ve Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın hatalı şerit değiştiren kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdiği kazanın 28 Eylül'de görülecek karar duruşması öncesi kazalara dikkat çekmek için farkındalık eylemi düzenledi. Bostanlı Kapalı Pazar Alanı önü Sahil Bulvarı'nda bir araya gelen topluluk, bisiklet kullanıcılarının, sürücülerin çeşitli hataları nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, ölümlerin son bulmasını istedi. Bisikletlerinden inenler, üzerlerinde kefenle yerlere yattı.

Ailenin avukatı Suat Selman Saltoğlu, iddianamenin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla hazırlandığını ancak duruşma savcısının mütalaasında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan ceza istediğini hatırlattı. Bu duruma itiraz ettiklerini belirten Selman, karar duruşmasında da bu konuyu gündeme getireceklerini kaydetti.