Zeynep Halvaşi, İş Sanat izleyicisiyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zeynep Halvaşi, iki ayrı tarzda konserle İş Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zeynep Halvaşi, iki ayrı tarzda konserle İş Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz çekilen, düzenlemeleri besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'ya ait olan konserler çevrim içi olarak yayınlanacak.

Türk sanat müziği eserlerinin yer aldığı bir repertuvarın seslendirildiği, "Kalbe Dolan Şarkılar" 5 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Bağlama ustası Cengiz Özkan ile türkülerin söylendiği "Bulut Bulut Üstüne" başlıklı konser ise 6 Şubat'ta yayında olacak.

Geleneksel müziğin güçlü enstrümanlarının da dahil olduğu orkestranın eşliğinde gerçekleşen konserler, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

İlk gösterimleri yayınlandıkları tarihte 20.30'dan itibaren paylaşılacak kayıtlar, sezon boyunca erişime açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani