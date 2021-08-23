Zeynep Gül Yılmaz, trafik polisi ile yaşadığı olayı anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynep Gül Yılmaz, trafik polisi ile yaşadığı olayı anlattı

Zeynep Gül Yılmaz, trafik polisi ile yaşadığı olayı anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Bırakın milletvekilini normal vatandaşa eğer bir şey yok ise, kimlik kartını gördükten sonra, ciddi bir ihbar veya arama belgen yoksa bu muameleyi yapamazsın" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Bırakın milletvekilini normal vatandaşa eğer bir şey yok ise, kimlik kartını gördükten sonra, ciddi bir ihbar veya arama belgen yoksa bu muameleyi yapamazsın" dedi.

AK Parti'li Yılmaz, sosyal medyada bir polis ile tartıştığı olaya açıklık getirdi. Yılmaz, oturduğu eve çok yakın bir yerde trafik polisi tarafından durdurulduğunu söyleyerek, "Trafik polisine danışmanım camı indirmesiyle birlikte araç kartını gösterdi. Bunun üzerine 'sağa çek, ihbar var' diyor. Memur bey 'Ne ihbarı? Milletvekilim arkada' diyor danışmanım. Bir de diyor ki; 'Hangi parti'. Hangi parti dedikten sonra sinirlendim, camı açtım, 'Pardon memur bey, hangi parti olduğu sizin işiniz değil. Her parti olabilir. Nihayetinde milletvekili'. Çıkarıyorum kartımı gösteriyorum. Cep telefonuyla biri geliyor, birisi arabanın önüne geçmiş. Birisi de kayıt alıyor. Ben kayıt alındığını da fark etmedim önce. İnanılmaz bir muamele. Tuzağa düşürülmüş gibi biçimde, 'ihbar var' diyor. Defalarca aynı polis memuru tarafından durduruldum. Ben bunu yetkililere de bildirdim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Ben böyle bir işlem yapılsın demedim. O günkü hareketler normal değildi. Bunun üzerine öfke patlaması yaşıyorum. İstemediğim sözler söylüyorum. 'Kartı çekmeye çalışıyor, amirimle görüşeyim' diyor. Danışmanım da 'Bende sizin kimliğini göreyim' diyor. Bırakın milletvekilini normal vatandaşa eğer bir şey yok ise kimlik kartını gördükten sonra, ciddi bir ihbar veya arama belgen yoksa bu muameleyi yapamazsın. Ben şikayetçi olacağım için isimlerini istiyorum."

"Ciddi haksız bir tahrik var"

Polisin kart sormasının normal olduğunu belirten Yılmaz, "Kartı gördüğü halde 'İhbar var, bu kayıtlı araba değil' demesi normal bir şey değil. Ben bu aracı 2018 yılından beri kullanıyorum. Benim üstüme kayıtlı. Ben o bölgenin milletvekiliyim. Orada oturuyorum. Meclis açıkken her hafta ordayım, Meclis kapandığından beri her gün oradayım. Trafik polis memurunu bunu bilmemesi abesle iştigal, 'araba kayıtlı değil' diyor. Bu benim sorunum mu? Sen kayda bakmadıysan veya bakamadıysan bu benim sorunum mu? Ben kartımı gösteriyorum. Ben milletvekili kartını gösterdikten sonra bana o şekilde muamele etmesi doğru değil. Bir insana bu muamele yapılmaz isyanım. Ciddi haksız bir tahrik var" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle bu polisleri açığa aldırmadım"

Polislerin açığa aldırılmasına ilişkin konuya açıklık getiren Yılmaz, "Kesinlikle ben bu polisleri açığa aldırmadım. Benim işim değil, onların amirlerinin işidir. Onların ne yaptığını da bilmiyorum. Bana kötü muameleyi yapan polis hariç, kayda çeken polis memuru, ve diğer sonradan gelen ekip, danışman 'kimliğinizi görmek istiyorum' dediğinde, 'vermeyin bunlara kimlik' diye bağıran, bana terörist muamelesi yapan polisi yolda görsem tanımam. Bunlar kesinlikle kendi amirlerinin işidir, kimsenin açığa alınması, sürülmesi ile ilgili alakam olamaz" diye konuştu.

"Polis teşkilatımızdan, değerli milletimizden özür diliyorum"

Olayın kurgu olduğunu düşünen Yılmaz, "Bu şekilde tepe kamerası, yaka kamerası değil, yasal bir çekim değil. Cep telefonu ile çekiliyor, 'kaydediyorum, kaydediyorum' diye konuşuyor. Bu kadar insan tahrik altında bırakılamaz. Ben yasal olmayan şekilde bir insanı yarım saat ve yasal olmayan şekilde servis et. Kime servis ediliyor? Sicili belli, Ali Mahir Başarır'a servis ediliyor. İstanbul İl Başkanı polise taş atan birisi, ona bir şey söyledi mi? Ben bunun hepsinin kurgu olduğunu düşünüyorum. Benim polisimle sorunum olmaz. Ben onları severdim, onlarda beni sever, sayar. Polislerin görevini yapmaması, kötüye kullanmasıdır. Ben polis teşkilatımızdan, değerli milletimizden özür diliyorum. O sözleri sarf etmemem gerekiyordu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
Polislere hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden gündem oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden gündem oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Cimilli İbo Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zeynep Gül Yılmaz, trafik polisi ile yaşadığı olayı anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:13:08. #1.16#

title