Zeynep Erkunt Armağan'dan Bakan Ağbal'a: "Şükran Borçluyuz"

2008 yılından bu yana indirilmiş KDV uygulaması için yıllardır sektör adına mücadele eden TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Erkunt Armağan, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklama sonrasında, milli sanayinin korunması ve büyümesi için uzun süreden beri ilk defa büyük destek gördüklerini söyledi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, sektörde yerli üreticiyi uzun süredir mağdur eden indirilmiş KDV ile ilgili yaptığı son açıklamasında, "Türkiye'de zaman zaman indirimli oranlar uygulanıyor. KDV oranı yüzde 18, ama yüzde 8, yüzde 1'e tabi olan ürün ve hizmetler var. Örneğin, traktör teslimleri yüzde 8 KDV'ye tabi. İthalatçı traktörü yurt dışından yüzde 8 ile ithal ediyor. İthalatçı bunu distribütöre 8 ile satıyor. İthalat kaynaklı bir zincir içinde KDV yükü kimsenin üzerinde kalmıyor. Traktörü yurt içinde üreten traktör fabrikasını düşünelim. Kendisi traktörü üretmek için bütün ekipmanları yüzde 18 ile alıyor. Yüzde 8 ile satıyor. Üzerinde KDV yükü kalıyor ve onu maliyeden almaya çalışıyor. Mevcut sistem ithalatı cazip kılıp, yerli üretimi cezalandırıyor. Üretim aleyhine çalışan sistem kalkacak" ifadelerini kullanmıştı.



"Şükran borçluyuz"



Bakan Ağbal'a bu konuda sektör olarak şükran borçlu olduklarını dile getiren Zeynep Erkunt Armağan, "Öyle bir sistem vardı ki ithal eden güçleniyor, üreten sıkıntıya terk ediliyordu. Bir yandan yerli üretimi destekleyerek 2023 hedeflerine ilerlemekten bahsedilirken, diğer yandan adeta ithal ürünlerin önünü açma çabası anlaşılır gibi değildi. Yerli üreticilerin yatırım yapmakta, büyümekte çok zorlandıkları bu noktada, üreten sisteme engel olan kanıksanmış yanlışlara Bakan Ağbal çözüm bulmaya çalışıyor. Sanayileşmeyle ilgili hedeflerimiz varsa, milli sanayiye de sahip çıkmalıyız" diye konuştu.



"Tarımsal mekanizasyon önemli"



Traktör sektörünün Türkiye için son derece önemli olduğunu anlatan Erkunt Armağan, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye gibi tarımın son derece önemli olduğu bir ülkede, sadece tarımsal üretim politikaları üzerinde konuşmak yanlış. Tarımsal mekanizasyon da, tutarlı ve gelişmenin önünü açan bir politikaya sahip olmalı ve yerli üreticinin güçlenmesi için çaba sarf edilmelidir. Bu kadar büyük tarım arazilerinin olduğu bir ülkede yerli imalatçı sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Neden? Çünkü yüklenilen KDV, firmaları bu konuda yatırım yapmaktan uzaklaştırıyordu. Traktör sektörü, yatırımın geri dönüşünün (ROI) bu kadar uzun sürede alınabildiği bir sektör olmamalıydı. Özetle, bu haksız KDV uygulaması, bize göre düzeltilmesi gereken en büyük yanlıştı. 9 yıldır süren bu sıkıntıya son verecek adımları atmaya başlayan, başka bir deyişle üreticinin sırtındaki yükü hafifleterek sektörün rahat nefes almasını sağlayan Bakan Ağbal'a bir kez daha şükran borçluyuz. Tasarruflarını yatırıma dönüştürecek üreticilerin bu sistem içinde daha adaletli bir düzende büyüyecekleri için de ayrıca mutluyuz." - İZMİR