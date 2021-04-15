Zeynep Demirel Seksenler'de…
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Zeynep Demirel Seksenler'de…

Hürriyet - Haberler | Magazin
Zeynep Demirel Seksenler'de…

2009 yılında Belçika güzel seçilen Zeynep Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptı.

2009 yılında Belçika güzel seçilen Zeynep Demirel, eğitimini sinema televizyon alanında yaptı.  İlk Oyunculuk Deneyimi Seksenler'de…Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Demirel, İlk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yapacak.

Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlanan Zeynep Demirel, ' Seksenler'i yakından takip ettiğini ve TRT 1 ekranlarında üstad oyuncularla birlikte kamera karşısına geçeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. 

Dizinin senarist ve yapımcısı Birol Güven ise Zeynep Demirel'in oynayacağı rol hakkında bilgi vermezken  'Seksenler'in yenilenerek yoluna devam edeceğini, Zeynep'in ve diziye yeni katılacak olan yeni oyuncu arkadaşların diziye  çok şeyler katacağını ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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