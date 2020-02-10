Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat

10.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:41







& ;Demirel, bu kez de 6'ncı yaşına basan büyük kızı Yade'nin doğum gününde konuklarından, kızına hediye almaları yerine ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış yapmalarını istedi. Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel'in kızı Yade'nin 6'ncı yaşı Kidz Mondo'da kutlandı. Teknik kadroda yer aldığı için Volkan Demirel'in katılamadığı doğum gününe, Fenerbahçeli futbolcuların eşleri ile Demirel ailesinin yakınları katıldı. Parti öncesi 6'ncı yaşına basan büyük kızı Yade ve küçük kızı Yeda ile objektiflere poz veren Zeynep Demirel, yaptığı açıklamayla takdir topladı. Daha önce yardıma muhtaç 22 çocuğa tekerlekli sandalye bağışlayan Zeynep Demirel, bu kez kızı Yade'nin doğum gününde, gelen konukların hediye getirmeyeceğini bunun yerine bir kuruluşa bağış yapacaklarını anlatıp şöyle konuştu: "Yade ile konuştuk çok fazla oyuncağı var o yüzden gelenlerden rica ettik bir kurumla anlaştık oraya bağış yapacaklar. Biz, ona istediği oyuncağı aldık ailesi olarak. Yade de bunu istedi. Kendi yaşıtlarına yardım olsun diye böyle istedi" Demirel, ayrıca geçen Demet Akalın'ın kızı Hira'ya okula gidip gelmesi için 250 bin liraya doğum günü hediyesi aldığının hatırlatılmasıyla "Ben o konuya hiç girmeyeyim herkes istediğini alsın" cevabını verdi.















