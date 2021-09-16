Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir?

22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'in oğlu olan Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller son dönemde en çok merak edilen isimler arasında geçmektedir. Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir?

22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'in gelini Zeynep Çiller, ile ilgili internette en çok "Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmaktadır. İşte Mert Çiller ve Zeynep Çiller ile ilgili detaylar.

MERT ÇİLLER KİMDİR?

Mert Çiller, eski Türkiye başbakanı Tansu Çiller'in oğludur. Mert Çiller'in Berk Çiller adında erkek kardeşi vardır. Mert Çiller'in annesinin adı Tansu Çiller ve babasının adı ise Özer Uçuran Çiller'dir. Mert Çiller evli ve 2 çocuk sahibidir.

Mert Çiller kardeşi Berk Çiller ile gayrimenkul ve enerji sektöründe çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ikili kardeş Suoz Enerji Grup şirketini kurmuşlardı. Birçok yatırım alan Mert ve Berk Çiller kardeşler kariyerini gayrimenkul ve enerji alanında ilerletiyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ZEYNEP ÇİLLER KİMDİR?

Zeynep Çiller, Mert Çiller ile 16 Kasım 2009 tarihinde evlendi. Zeynep Çiller ve Mert Çiller'in 2 çocuğu bulunuyor. Çiftin 10 ve 5 yaşlarında olmak üzere bir kız ve oğlu var. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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Haber: Zeynep Çiller kimdir? Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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