Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'
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Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'

Zeynep Casalini: 'Kötü şeyleri atlatıyorum'
01.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:42

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, sosyal medyada yayınladığı videoyla hayranlarına kendiyle ilgili bilgi verip, "Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, sosyal medyada yayınladığı videoyla hayranlarına kendiyle ilgili bilgi verip, "Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" dedi.

Bodrum'da, yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, korona günlerini kızı Defna Berk ile evinde geçiriyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan Casalini, sosyal medyada yayınladığı bir videoda iyi olmaya karar verdiğini ve kötü günlerini atlattığını ifade etti. Casalini, yayınladığı videoda, "Kötü olan, kötü giden şeyleri değil iyi şeyleri büyütelim. Ben belki biraz anormalim ama, biraz anormal olursak belki bazı şeyleri değiştirebiliriz. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize sarılın, iyilikle yaşamaya çalışın. İyilikleri büyütün. Bugün iyi olmaya karar verdim. Kötü şeyleri atlatıyorum ben de herkes gibi. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Müzik çalışmalarına başlayan ünlü sanatçının, yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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