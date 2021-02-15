Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir?
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Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir?

15.02.2021 06:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 06:43
Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çok Güzel Hareketler Bunlar programına Zeynep bastık konuk oldu. Zeynep Bastık'ı dinleyenler Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir? merak ediyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çok Güzel Hareketler Bunlar her Pazar akşamı 20.00'da başlıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar programının bu akşamki konuğu Zeynep Bastık oldu. Sesiyle izleyenleri mest eden Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir? sorularının yanıtları sizlerle!

Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir?

ZEYNEP BASTIK KİMDİR? ZEYNEP BASTIK KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Bastık, bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına imzasını attı. İlk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanındı. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sundu.

Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına düet yaptı ve bu düetle adından sıkça söz ettirdi. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma'nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık sevgilisi kimdir?
- Zeynep Bastık ve Tolga Akış-

ZEYNEP BASTIK SEVGİLİSİ KİMDİR?

Zeynep Bastık 7 Haziran 2019 yılında sevgilisi Tolga Akış ile dünya evine girdi. 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yöneten Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü mezunudur.

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