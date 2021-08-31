Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı

Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı.

İlk kez bir belediyenin düzenliği konserde sahne aldığını ifade enden ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla Akhisarlıları büyüledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, repertuarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Akhisarlıların enerjisine hayran kaldığını ifade eden ünlü sanatçı Bastık, Akhisar'da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek mutluluğunu dinleyicileri ile paylaştı.

"ÇOK GÜZELSİN AKHİSAR"

Son olarak sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ünlü sanatçı Bastık'a çiçek takdim ederken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise zeytin ve zeytinyağından oluşan şilti takdim etti. "En Büyük Başkan Besim Başkan" tezahüratları ile sahneden Akhisarlılara seslenen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Öncelikle enerjiniz ile Akhisar'a çok iyi geldiniz, hoş geldiniz ayağınıza sağlık Zeynep Hanım. Bu çiçeği Akhisarlı hemşehrilerimiz adına size takdim ediyorum. Çok değerli Akhisar halkı; sizler bu meydanları böyle doldurdukça bizim bu etkinliklerimiz devam edecektir. Gerçekten çok güzelsin Akhisar. Akhisar, Atatürk'ün izinde yürümeye ve tüm emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. İyi ki varsınız. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
30 Ağustos Zaferi, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisiyle kutlandı
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Demet Şener Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 08:21:24. #1.15#

title