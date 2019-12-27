Zeynep Bastık hayranlarına müjde! Bu sefer Sezen Aksu imzalı şarkıyla geliyor
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Zeynep Bastık hayranlarına müjde! Bu sefer Sezen Aksu imzalı şarkıyla geliyor

2019'da yaptığı tüm projelerde adından söz ettiren, popüler müziğin genç ve yetenekli ismi Zeynep Bastık, Mustafa Sandal'la birlikte çıkardığı ve müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan "MOD" isimli çalışmasının hemen ardından, "Uslanmıyor Bu" adlı yeni single'ını müzik severlerin beğenisine sunuyor.

27.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:41
Zeynep Bastık hayranlarına müjde! Bu sefer Sezen Aksu imzalı şarkıyla geliyor

Sözü ve müziği imzası taşıyan şarkının aranjesi Çağrı Telkıvıran'a ait. 'ın kendi orkestrası ile Sezen Aksu'nun stüdyosunda gerçekleşen klip çekiminin yönetmenliğini Tolga Akiş üstlendi.

Zeynep Bastık "Uslanmıyor Bu" 31 Aralık 00: 00 itibariyle tam yılbaşında dijital platformlarda ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında olacak.

Öncesinde ise Sezen Aksu'ya ait üç cover şarkı yayınlanacak

Kaynak: Snob Magazin

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