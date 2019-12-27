Zeynep Bastık hayranlarına müjde! Bu sefer Sezen Aksu imzalı şarkıyla geliyor

27.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:41

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının aranjesi Çağrı Telkıvıran'a ait. Zeynep Bastık'ın kendi orkestrası ile Sezen Aksu'nun stüdyosunda gerçekleşen klip çekiminin yönetmenliğini Tolga Akiş üstlendi.

Zeynep Bastık "Uslanmıyor Bu" 31 Aralık 00: 00 itibariyle tam yılbaşında dijital platformlarda ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında olacak.

Öncesinde ise Sezen Aksu'ya ait üç cover şarkı yayınlanacak



