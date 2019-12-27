Zeynep Bastık hayranlarına müjde! Bu sefer Sezen Aksu imzalı şarkıyla geliyor
2019'da yaptığı tüm projelerde adından söz ettiren, popüler müziğin genç ve yetenekli ismi Zeynep Bastık, Mustafa Sandal'la birlikte çıkardığı ve müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan "MOD" isimli çalışmasının hemen ardından, "Uslanmıyor Bu" adlı yeni single'ını müzik severlerin beğenisine sunuyor.
Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının aranjesi Çağrı Telkıvıran'a ait. Zeynep Bastık'ın kendi orkestrası ile Sezen Aksu'nun stüdyosunda gerçekleşen klip çekiminin yönetmenliğini Tolga Akiş üstlendi.
Zeynep Bastık "Uslanmıyor Bu" 31 Aralık 00: 00 itibariyle tam yılbaşında dijital platformlarda ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında olacak.
Öncesinde ise Sezen Aksu'ya ait üç cover şarkı yayınlanacak