Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
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Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi

Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık Akhisar'da sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık Akhisar'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla Akhisarlıları büyüledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, repertuarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Akhisarlıların enerjisine hayran kaldığını ifade eden ünlü sanatçı Bastık, Akhisar'da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek mutluluğunu dinleyicileri ile paylaştı. - MANİSA

Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi
Zeynep Bastık Akhisar'da konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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