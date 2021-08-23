Zeynep Aydın'a Milli Davet

Zeynep Aydın'a Milli Davet Nevşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Aydın, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler Aday Milli Takım Gelişim Kampına davet edildi.

Zeynep Aydın'a Milli Davet

Nevşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Aydın, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler Aday Milli Takım Gelişim Kampına davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Küçükler C ve D (Boulder-Lider) Aday Milli Takım Gelişim kampı 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Isparta'da düzenlenecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı'nde gerçekleştirilecek olan kampa Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular çağrıldı.

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların belirleneceği kampa Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aydın'da davet edildi.

Nevşehir Belediyesi'nin bir başka sporcusu Mustafa Sacit Sümer'de geçtiğimiz günlerde Rusya'da yapılacak olan 2021 UFSC Dünya Gençler Tırmanış Şampiyonası (Boulder, Lead, Speed) için Türk Milli Takımı'na davet edilmişti.

Kaynak: Habermetre