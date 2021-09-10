Zeynep Alkan: Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum
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Zeynep Alkan: Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum

Zeynep Alkan: Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Sosyal medyada her zaman en mükemmeli, en güzelini, en harikasını paylaşıp birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içine yaşıyoruz bu Instagram'da.

"Sosyal medyada her zaman en mükemmeli, en güzelini, en harikasını paylaşıp birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içine yaşıyoruz bu Instagram'da...

Ben de aynı şekilde hep en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok enerjimle belli ediyor olsam veya yazılarla onları biraz daha normalleştirmeye çalışsam da hep en güzel çıktıklarımı koyuyorum.  Hepimiz öyle yapıyoruz.

O yüzden bugün sizlerle 10 gündür yaşadığım şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Şuan tedavi sürecindeyim. Özgüvenim sıfır dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir... Sosyal medya varsa bunun için de olmalı.

Güzellik gerçekten yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şuan benim gerçeğim ve ben sizinle paylaşmak istedim.Sonuçta kaç yıldır birbirimizle bir şeyler paylaşıyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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Zeynep Alkan: Öz güvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum - Haberler Magazin
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