Zeynep Alkan estetik yaptıracak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zeynep Alkan estetik yaptıracak!

16.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:23
Zeynep Alkan estetik yaptıracak!

Zeynep Alkan yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu.

Zeynep Alkan yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu yine bıçak altına yatacak. 

Ama bu kez estetik nedeni ile. Zeynep Alkan uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek. 

Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

Zeynep Alkan, verdiği röportajda şunları söylemişti; "Babam kendi işiyle uğraşıyor, ben kendi işimle. İstemiyorum açıkçası 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak, bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar İlker Başbuğ Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Kim Kardashian Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Emre Taşdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zeynep Alkan estetik yaptıracak! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 18:23:33. #1.15#
title