Zeynep Alkan estetik yaptıracak!

Zeynep Alkan yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu yine bıçak altına yatacak.

Ama bu kez estetik nedeni ile. Zeynep Alkan uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek.

Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

Zeynep Alkan, verdiği röportajda şunları söylemişti; "Babam kendi işiyle uğraşıyor, ben kendi işimle. İstemiyorum açıkçası 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak, bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"

Kaynak: Hürriyet