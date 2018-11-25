Zeynep Alkan, Dekolteli Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli cesur paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZELSİN"

Instagram hesabından dekolteli fotoğrafını paylaşan Alkan, takipçilerinden tam not aldı. Alkan'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Alkan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten çok güzelsin annene çekmişsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Dövmelerini çok beğendim. Aynısından yaptırasım geldi." yorumunu yaptı.

GEREKİRSE SOYUNURUM DEMİŞTİ

Zeynep Alkan geçtiğimiz aylarda bir röportajında, "Oyunculukta karakterin neyse onu yapmak durumundasın. Karaktere kendimi yakın hissedersem hayat kadını da, eşcinsel de olurum. Soyunmak... Büyüdükçe o roller gelir, "Hayır" demem, senaryo gerektirirse soyunurum. Belki tam soyunmam, belki de çırılçıplak olurum; o günkü hissiyatıma bağlı. İşim neyi gerektirirse yaparım, sınırlarım yok, çok cesurum." demişti.