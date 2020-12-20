ZEYN KLİBİNDE HAYVANLARA YAPILAN ZÜLME DİKKAT ÇEKTİ
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ZEYN KLİBİNDE HAYVANLARA YAPILAN ZÜLME DİKKAT ÇEKTİ

20.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:16
ZEYN KLİBİNDE HAYVANLARA YAPILAN ZÜLME DİKKAT ÇEKTİ

Zeyn, 'Başım Sağolsun' parçasının klibini Şile Ağva'daki bir at çiftliğinde gerçekleştirdi. Şarkıcı, çekimler sırasında atları severken, onların üstüne binmeyerek hayvan eziyetine dikkat çekti

İlk single'ını tamamlayan Zeyn, 'Başım Sağolsun'u Melodi Müzik etiketiyle tüm dijiital platformlarda yayınladı. Kısa sürede YouTube'da 2 milyon izlenme oranını yakalayan video klipte hayvanlara olan aşırı düşkünlüğünü şarkıcı, gözler önüne serdi.

Kaynak: Snob Magazin

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