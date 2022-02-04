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Zeyit Palabıyık'ın anne acısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zeyit Palabıyık'ın anne acısı

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni Zeyit Palabıyık'ın annesi Ruhane Palabıyık vefat etti.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni Zeyit Palabıyık'ın annesi Ruhane Palabıyık vefat etti.

Anne Palabıyık'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına spor ve eğitim camiasından temsilciler ile aile yakınları katıldı. - ERZURUM

Zeyit Palabıyık'ın anne acısı

Zeyit Palabıyık'ın anne acısı

Zeyit Palabıyık'ın anne acısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Curling, Türkiye, Cenaze, Cami, Yerel, Haber

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