Zeyilname ve Ödeme Talep Paketi Hazırlama Süreçlerindeki Prosedür Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Zeyilname ve ödeme talep paketi hazırlama süreçlerindeki prosedür değişiklikleri hakkında bilgilendirme toplantısıZeyilname ve ödeme talep paketi hazırlama süreçlerindeki prosedür değişiklikleri hakkında, halihazırda Kurumumuz ile destek sözleşmesi imzalamış ve henüz ödeme talep paket...