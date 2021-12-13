ZEYGEM Öğrencileri İHA-1 Ticari Pilot Sertifikalarını Aldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Gençlik Merkezi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle 4 hafta boyunca devam eden İHA – 1 Ticari Pilot Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan öğrencilere, pilot sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy takdim etti.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile 6 – 28 Kasım tarihlerinde İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı'nda (SHT-İHA) belirtilen niteliklere uygun olarak ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen Zeytinburnu'nda yaşayan gençlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla 4 hafta boyunca eğitim verildi.

İHA Uzman Eğitimci İhsan Yumuturuğ tarafından Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere İHA-1 Ticari Pilot Sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy takdim etti. Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen sertifika törenine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Özlem Zini, İHA Uzman Eğitimci İhsan Yumuturuğ ve çok sayıda davetli katıldı.

"ZEYTİNBURNU'NDA GENÇ OLMAYI DAHA AVANTAJLI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bu alanla ilgili gençlere destek olmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İnsansız hava aracı pilotluk eğitimlerimize 260 gencimiz başvurmuştu. Bugün 40 öğrencimize sertifikalarını vererek mezun ediyoruz. Günümüzün ilgi çeken gözde işlerinden birisi de insansız araçlar. O yüzden talepler beklediğimizin üzerinde oldu. Ocak ayından itibaren eğitimlerimize devam edeceğiz. Amacımız, Zeytinburnu'nda genç olmayı diğer ilçelerden daha avantajlı hale getirmekti. Nitekim bunu da başardığımıza inanıyorum. Şu anda İstanbul ilçeleri içerisinde bu eğitimi ilk veren biz olduk. Başta İstanbul Aydın Üniversitesi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama buradan asıl teşekkürü, eğitimlerimize yoğun talep gösteren tüm gençlerimize iletmek istiyorum" dedi.ZEYGEM İHA UÇUŞ EĞİTİMLERİ VE BELGELENDİRME

ZEYGEM ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen İHA eğitimine 260 öğrenci başvurup, 2 grupta toplam 40 öğrenci katılım sağladı. 26 saat teorik, 2 saat uygulamalı eğitim ve 4 saat uçuş eğitimini başarı ile tamamlayan gençler; İHA hakkında genel bilgi sahibi oldular, İHA sahibi ve pilotunun sivil havacılık kuralları kapsamındaki yasal sorumluluklarını kavradılar. Hava aracının uçuş dinamiği ve prensiplerini uygulamalı olarak pekiştiren gençler, kumanda edilebilir sistemlere hakim oldular. İHA ile ilgili tüm teorik ve pratik eğitimler ile temel havacılık prensiplerini öğrendiler.

Eğitimi başarıyla tamamlayan gençlere; İHA-1 Eğitim Sertifikası, SHGM Onaylı Ticari Pilot Ehliyeti, Temel Radyo Haber leşme Eğitim Sertifikası verildi.