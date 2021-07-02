ZEYDER'den, Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret
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ZEYDER'den, Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret

ZEYDER'den, Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

2020 yılında kurulan ve Sivrihisar ilçesi Zey Mahallesi için çalışmalarına başlayan Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği'nde yapılan genel kurulu ile seçilen Mehmet Ali Uz ve dernek üyeleri Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti.

Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği(ZEYDER) başkanlığına seçilen Mehmet Ali Uz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Derneğin çalışmaları hakkında Başkan Büyükerşen'e bilgi veren Uz, mahallelerinde yapılan çalışmalar için Başkan Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti.

Yeni görevi için Mehmet Ali Uz'a başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mahallelerimizde kurulan kültür ve dayanışma derneklerinin vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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