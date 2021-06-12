Zeydan Karalar, "Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeydan Karalar, "Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor."

Zeydan Karalar, 'Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor.'
Habermetre - Haberler | Toplum

Sivrisinekle mücadele her mevsimde ve her kulvarda sürüyorBalçık alanlar temizleniyor, ilaçlama yapılıyorBaşkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla 119 araç ve 300 personel, 15 ilçede vektörle mücadeleyi sıkı tutuyor.

Sivrisinekle mücadele her mevsimde ve her kulvarda sürüyor

Balçık alanlar temizleniyor, ilaçlama yapılıyor

Başkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla 119 araç ve 300 personel, 15 ilçede vektörle mücadeleyi sıkı tutuyor.

Zeydan Karalar, "Sinekle mücadele hem erken hem hızlı gerçekleşiyor. "

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalıların özellikle sivrisinekten ve haşereden, genelde vektörden olabildiğince uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama ile balçık temizleme hizmetine aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeydan Karalar'ın talimatı ile sivrisinekle mücadeleyi her mecrada ve mevsimde sürdürüyor.

SİNEKLE MÜCADELE HEM ERKEN HEM HIZLI BAŞLADI

Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için sinekle mücadele çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Bu sene sinekle mücadele hem erken hem hızlı başladı. Bataklıklar, dereler, dalyanlar, balçıklar; sonuç itibari ile sinek üreten her yer temizleniyor. Larva mücadelesi, ilaçlaması başladı ve hızla devam ediyor. İnşallah bu sene sinekle mücadele çok daha etkin olacak" dedi.

TÜM BİRİMLER KATKI VERİYOR

Adana kent merkezi ve 15 ilçede 119 araç, 300 personel ile sürdürülen mücadeleye Büyükşehir belediyesinin çok sayıda birimi katkı veriyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı Kabasakal Mezarlığı'nda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin katılımıyla sinekle mücadele kapsamında kanalda balçık temizleme çalışması gerçekleştirildi. Kabasakal Mezarlığı içerisinde bulunan 2, 5 km uzunluğundaki kanaldaki balçıklar temizlenerek sineklerin üremesine elverişli alanlar yok edildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeydan Karalar, "Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 09:34:15. #1.14#

title