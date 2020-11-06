Zeydan Karalar korona mı oldu? Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar sağlık durumu nasıl?

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve Başkan olan Zeydan Karalar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Zeydan Karalar nereli? Zeydan Karalar kaç yaşında? Zeydan Karalar son durumu nasıl?

Yerel seçimlerden önce Seyhan Belediye Başkanı olarak görev yapan sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Zeydan Karalar'ın kim olduğunu ve hayatına dair bilgileri araştırıyor. Peki, Zeydan Karalar kimdir? İşte, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın biyografisi...

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez'de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu.1981'de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

79-85 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası'nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i , 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

ZEYDAN KARALAR KORONA MI OLDU?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın korona virüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.