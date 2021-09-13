Zeydan Karalar, "Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. "

Hacı Bektaş-ı Veli anıldı

Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri kapsamında organize edilen aşure programı ve Kardeş Türküler konserine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, barış ve kardeşlik mesajı verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Alevi Platformu'nun birlikte organize ettiği Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri kapsamında Kardeş Türküler Adanalılarla buluştu. Başkan Zeydan Karalar, "Huzurumuzu kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak sokmaya çalışmalarına rağmen bu toplumu bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

AŞURE KAZANLARI KURULDU

Büyükşehir Belediyesi ve Adana Alevi Platformu'nun düzenlediği etkinlik Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca onlarca kazan aşure halka dağıtıldı.

DÜNYANIN İHTİYACI BARIŞ VE KARDEŞLİKTİR

Adanalıların büyük ilgi gösterdiği aşure programına ve konsere katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günümüzde dünyanın en çok, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Konuşmasına, "Ne güzel kalabalık, ne güzel insanlarsınız sizler. Ne kadar derdim, stresim olursa olsun, sizlerin karşısında tamamını unutuyorum" diyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar, Kardeşlik Türküsü konserinin günün anlamına uyan bir etkinlik olduğunu ifade etti.

BU TOPLUMU KİMSE BÖLEMEYECEK

Başkan Zeydan Karalar, "Bugünler hüzünlü olacağımız günler. Bir anma ama aynı zamanda Hüseyni duruşunun ne kadar onurlu olduğunu hatırlamak önemli fakat aynı zamanda böyle bir insanın bizim saygı duyduğumuz Ehl-i Beyt'in bir ferdi olmasından dolayı da kutlama yapıyoruz. O'nun babası İmam-ı Ali diyor ki; 'Nesebinle değil, edebinle övün. ' Bakın ne kadar muhteşem bir söz. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Yezitler dün de vardı, yarın da olacak, bitmeyecek. Bizim de Hüseyni duruşumuz devam edecek. Onları örnek alacağız. Huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak sokmaya çalışmalarına rağmen bu toplumu bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bu ülkede barışı da, kardeşliği de, demokrasiyi de, hukuku da tesis edecek yine sizlersiniz, bizleriz. Bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve çok kısa süre sonra bunu başaracağız" dedi.

SEMAH VE MUHTEŞEM EZGİLER

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından semah dönüldü ve Kardeş Türküler muhteşem ezgileri ile Adanalılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri