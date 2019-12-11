Zeydan Karalar'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:02

Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınpederi Yunus Badur son yolculuğuna uğurlandı.



Hastalığı sebebiyle bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören Yunus Badur (82)dün hayatını kaybetti. Badur'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden Karalar, başsağlığında bulunanlara ve cenaze namazında yanında olan herkese teşekkür etti.



Yunus Badur'un cenaze namazını, helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Cenaze namazının ardından Badur'un cenazesi toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.



Cenaze törenine, Karalar'ın yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA